Este domingo tuvo lugar una nueva edición del Rally Trasmontaña 2025 en la provincia de Tucumán, un evento que se ha consolidado como un referente en el ámbito del ciclismo de montaña en Argentina. La competencia se desarrolló en la localidad de La Sala y reunió a aproximadamente 3.000 ciclistas de diversas regiones del país, quienes participaron con entusiasmo y fervor.

Entre los participantes se encontraban los destacados Álvaro Macías y Fernando Contreras, una pareja que había dominado las últimas cuatro ediciones del rally y que, para muchos, eran los favoritos para llevarse la victoria este año. Sin embargo, el desenlace de la competencia trajo consigo una sorpresa inesperada, alterando la historia reciente del evento.

Una de las figuras destacadas de esta edición fue Ned Overend, reconocido como el primer Campeón Mundial de cross country. A sus 69 años, Overend ha dejado una huella indeleble en el ciclismo mundial y su presencia en Tucumán fue un acontecimiento significativo, ya que por primera vez participó en un evento argentino, gracias al apoyo de la marca Specialized, que ha estado a su lado desde sus inicios.

La organización del Rally Trasmontaña se ocupó de todos los detalles para garantizar la seguridad de los competidores y del público. Más de 150 personas fueron asignadas a tareas de seguridad, incluyendo seis camionetas 4x4, dos vehículos de bomberos de diferentes reparticiones, 12 enduristas con sus motos, un camión hidrante, un cuatriciclo, seis ambulancias y 50 rescatistas, además de un despliegue de policías con motos y autos. Este esfuerzo logístico reflejó la importancia que se le otorga a la seguridad en eventos de esta magnitud.

Finalmente, la competencia resultó en la consagración de Agustín Durán y Juan Ignacio Goudailliez como los nuevos ganadores del Rally Trasmontaña, poniendo fin a la hegemonía que habían establecido Macías y Contreras en los últimos años. Durán, al finalizar la carrera, expresó: "Es una carrera muy dura. Si bien todavía no se sabe si ganamos o no, al final lo disfrutamos por completo. Vamos a esperar un par de segundos y por el momento a esperar".

Por su parte, Goudailliez comentó: "Estoy muy contento por el resultado. Nos salió una carrera muy prolija. Estuve con un compañero excelente. Solamente tuve una complicación en la que me enredé entre dos árboles y perdí un par de segundos. Estoy muy contento".

La jornada no solo fue un testimonio del arduo trabajo de los ciclistas, sino también un reflejo de la pasión que despierta el ciclismo en Argentina, un deporte que continúa creciendo y atrayendo a nuevos entusiastas año tras año.