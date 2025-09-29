Con cierto sufrimiento, Argentina superó 3 a 1 a Cuba en el primer partido del Mundial Sub-20 para ambos equipos; el conjunto albiceleste, que llegó a ponerse 2-0 con dos goles de Alejo Sarco, quedó con uno menos a los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández, circunstancia que reconfiguró el partido y permitió el descuento caribeño antes de que Subiabre cerrara el resultado cerca del final.

Los goles