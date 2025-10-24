En un encuentro disputado en el estadio Libertadores de América — Ricardo Enrique Bochini, Independiente derrotó por 3-0 a Platense en el partido pendiente de la fecha 6 del Clausura, cotejo que había sido reprogramado tras los incidentes frente a Universidad de Chile. Con goles de Gabriel Ávalos — cuya apertura generó polémica por un supuesto fuera de juego — y las anotaciones de Felipe Loyola y Lautaro Millán en el complemento, el conjunto de Avellaneda obtuvo su primer triunfo en el torneo y puso fin a una racha de 15 partidos sin victorias.