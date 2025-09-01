Triunfo cómodo de River ante San Martín (SJ)
Fue 2 a 0 en el Monumental gracias a los tantos de Lencina y Salas.
Clausura
Finalizado - 90'
River Plate
2
-
0
San Martin San Juan
Los goles de Lencina y Salas en la primera mitad bastaron para que River asegurara una victoria cómoda sobre San Martín de San Juan en el Monumental, un 2-0 que evidenció la contundencia del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Aunque los sanjuaninos dispusieron de varias oportunidades para descontar, la falta de eficacia en la definición resultó determinante para que se retiraran del estadio sin marcar.