Copa Argentina River le ganó a Unión por penales y enfrentará a Racing en la Copa Argentina El millonario se impuso por 4-3 al Tatengue en la definición desde los doce pasos, tras empatar 0-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el duelo correspondiente a los octavos de final. En la próxima instancia se verá las caras con Racing, por primera vez desde el polémico pase de Maximiliano Salas.