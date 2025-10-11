Con la participación de más de 1000 personas, entre patinadoras nacionales e internacionales y sus acompañantes, Tucumán vive una verdadera fiesta del deporte. El 7° Open Internacional “Copa Jardín de la República” se realiza los días 11 y 12 de octubre en las instalaciones del Club Floresta, con la coorganización de la Fundación Cultura de Trabajo Solidario y de Patín Fusion Star y el acompañamiento del Ente Tucumán Turismo.

El certamen reune academias provenientes de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y España, consolidando a Tucumán como un destino de referencia para el turismo deportivo en el norte argentino.

Participan más de 400 competidoras en las distintas categorías en las que se divide el certámen y que las entradas tienen un costo de $4.000 (menores de 5 años ingresan gratis).

El evento cuenta con una categoría de patín adaptado, destacando el compromiso de los organizadores con la inclusión, la integración y la accesibilidad dentro de la disciplina. En ese sentido, el Club Esportiu i Recreatiu Fruitosenc – Àrea La Rosaleda (CEFAR), coordinó con la organización para traer a la patinadora española Vinyet Campillo Feliu, quien acudió a la conferencia en el organismo turístico.

“Vinyet comenzó a patinar en nuestro club a los seis años, y creció en el club. Ella lleva una prótesis en una de sus piernas debido a complicaciones al nacer. Pero en CEFAR tenemos como lema que cualquiera puede patinar, por lo que nos sumamos a su proceso”, contó Marina Pagani, la entrenadora de la joven catalana. ”Vinimos aquí en el marco de una beca llamada Ayúdame a Brillar, y el primer destino que elegimos es Tucumán porque este evento incluye una categoría de patinaje adaptado, algo atípico en España; es un viaje que nos hace mucha ilusión, por Vinyet y por la chance de conocer Tucumán”, informaron.

Dinamizador de la economía

Además del alto nivel competitivo, la presencia de delegaciones extranjeras y sus acompañantes generará un fuerte impacto económico y turístico en la provincia, impulsando la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y la promoción del destino.

El Ente Tucumán Turismo participará activamente del encuentro con acciones promocionales, reflejando su apoyo a los eventos que fortalecen la identidad deportiva y cultural de Tucumán.

De esta manera, el 7° Open Internacional “Copa Jardín de la República” se consolida como una cita imperdible en el calendario deportivo provincial, combinando pasión, talento e integración en un marco de fraternidad y hospitalidad tucumana.