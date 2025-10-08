Tucumán recibirá en noviembre al top del tenis femenino

La provincia de Tucumán se posiciona como nueva plaza del calendario internacional de tenis femenino con la confirmación del Tucumán Open WTA 125 by McDonald’s, que se disputará del 3 al 9 de noviembre en el histórico Tucumán Lawn Tennis Club. Será una semana histórica que pone al norte argentino en el mapa del tenis mundial y celebra el crecimiento sostenido del circuito femenino en la región.

El lanzamiento oficial del torneo se realizó en la cancha central del club y reunió a autoridades y referentes del tenis: Miguel Acevedo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo), Martín Jaite (director ejecutivo de Tennium), Augusto Arquez (presidente de la Asociación Tucumana de Tenis), Mercedes Paz (ex n.º 28 WTA, capitana de la Billie Jean King Cup y directora ejecutiva del torneo), Mariano Ink (director del torneo), Domingo Amaya (presidente del Ente Tucumán Turismo) y Jorge Chein (presidente del Tucumán Lawn Tennis Club).

“Nos llena de orgullo que Tucumán sea la sede de este prestigioso torneo. Nos venimos preparando hace tiempo haciendo otros certámenes. Esto es una oportunidad enorme para Tucumán, para el país y para Latinoamérica. Otro paso enorme para consolidar el crecimiento del tenis femenino”, expresó Mercedes Paz durante la apertura, destacando el valor deportivo y social del evento.

Martín Jaite adelantó un cuadro competitivo y de alto nivel: “Vamos a tener un gran torneo. La primera preclasificada será Solana Sierra, número uno de Argentina, quien llegó a los octavos de final de Wimbledon. También participarán Lourdes Carlé, Julia Riera, Paula Ormaechea, Mayar Sherif, Panna Udvardy, entre otras. Realmente será el mejor tenis del mundo en Tucumán”.

El vicegobernador Miguel Acevedo subrayó el impacto local: “Este torneo potencia la visibilidad de nuestra hermosa provincia. La realización de este evento es una gran oportunidad para Tucumán. No solo para promocionarnos sino también para incentivar la economía local. Esperamos poder volver a tener el torneo el próximo año”.

El cuadro principal ya tiene confirmadas a las principales protagonistas que competirán por el título (ordenadas del 1 al 21):

Solana Sierra (Argentina)

Simona Waltert (Suiza)

Mayar Sherif (Egipto)

Sara Bejlek (República Checa)

Panna Udvardy (Hungría)

Elina Avanesyan (Armenia)

Julia Grabher (Austria)

Katarzyna Kawa (Polonia)

Maja Chwalinska (Polonia)

Martina Trevisan (Italia)

Lourdes Carlé (Argentina)

Leyre Romero Gormaz (España)

Oleksandra Oliynykova (Ucrania)

Polona Hercog (Eslovenia)

Julia Riera (Argentina)

Paula Ormaechea (Argentina)

Carole Monnet (Francia)

Despina Papamichail (Grecia)

Laura Pigossi (Brasil)

Tara Wuerth (Croacia)

Miriam Bulgaru (Rumania)

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek (www.ticketek.com.ar), una oportunidad ideal para presenciar en vivo a figuras internacionales y a las mejores representantes argentinas en un entorno único.

El regreso de torneos WTA a la Argentina trae recuerdos y continuidad: en 2021 el Argentina Open WTA devolvió al país al calendario tras 34 años desde la época dorada de Gabriela Sabatini, quien en su juventud fue protagonista en Buenos Aires y compartió momentos con la tucumana Mercedes Paz. En 2025, la Argentina contará con dos semanas de alto tenis: la tradicional cita en Buenos Aires y ahora el Tucumán Open en San Miguel de Tucumán.

El torneo está organizado por Tennium, empresa global de tenis con presencia en los principales torneos del circuito. En Argentina, Tennium está liderada por Martín Jaite, ex n.º 10 del mundo y director del IEB+ Argentina Open ATP 250 y WTA 125. La compañía aporta experiencia en eventos, sports management y consultoría, y trabaja junto con la Asociación Tucumana de Tenis para garantizar la excelencia operativa y deportiva del certamen.

El Tucumán Open WTA 125 by McDonald’s no solo promete un gran espectáculo deportivo, sino también un impulso turístico y económico para la provincia. Es una invitación a vivir de cerca el mejor tenis femenino y a celebrar el crecimiento del deporte en el norte argentino. No te lo pierdas: noviembre llega con tenis de primer nivel a Tucumán.