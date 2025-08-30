Tucumán Rugby disputará esta tarde la final del Torneo del Interior B

El sábado 30 de agosto, el Torneo del Interior Copa Zurich 2025 entra en una etapa decisiva con la disputa de la final del TDI B, y los cuartos de final del TDI A, en una jornada que promete emoción y alto nivel de competencia de rugby en todo el país. Además, este capítulo marcará un punto clave en el proceso de reposicionamiento del TDI A de cara a la temporada 2026, consolidando un nuevo formato que busca potenciar el desarrollo del rugby argentino en todas sus regiones.

En lo que respecta a la definición de la categoría B del TDI, Tucumán Rugby y Liceo RC se verán nuevamente las caras en este certamen ya que compartieron la zona 5 y se enfrentaron en la jornada inaugural. El equipo tucumano venció 35-25 al conjunto mendocino.

Jorge Domínguez, capitán de Tucumán Rugby, se manifestó entusiasmado de cara a la definición: “Llegamos de una muy buena manera, apostando a crecer partido a partido, de menos a más. Estamos con muchas expectativas de cara la final, la cual será muy dura y no habrá muchos espacios. Con Liceo nos conocemos porque ya jugamos en la fase de grupos y es un equipo muy duro y batallador con una gran defensa”, cerró Domínguez.

Por su parte, Estanislao Correa Llano, capitán de Liceo RC, también se expresó en la previa de la final: “Llegamos tras un par de partidos complicados, pero el equipo está muy bien, muy unido. Esta última semana libre nos vino bien para descansar y poder tener días fuertes de entrenamiento de alto nivel. En cuanto al duelo del sábado, será muy dinámico. Este año ya nos enfrentamos y Tucumán Rugby es un equipo que le da mucho ritmo al juego, así que creo que será un partido palo a palo. Es una final y creo que el equipo que menos errores cometa se lo va a terminar llevando”, afirmó el líder del conjunto mendocino.

El camino de Tucumán Rugby

Semifinales – 31-26 vs. Universitario de Córdoba

Cuartos de final – 69-26 vs. Paraná Rowing

Fecha 3 – 20-18 vs. Mar del Plata RC

Fecha 2 – 27-32 vs. Cardenales

Fecha 1 – 35-25 vs. Liceo RC

El camino de Liceo RC

Semifinales – 36-34 vs. Universitario de Tucumán

Cuartos de final – 37-31 vs. Old Resian

Fecha 3 – 40-26 vs. Cardenales

Fecha 2 – 30-28 vs. Mar del Plata RC

Fecha 1 – 25-35 vs. Tucumán Rugby

En lo que se refiere a la categoría A del Torneo del Interior se conocerán a los cuatro mejores equipos del certamen. Los cuartos de final se disputarán de la siguiente manera: Jockey Club de Córdoba vs. Córdoba Athletic (televisado por Disney+), Jockey Club de Rosario vs. Estudiantes de Paraná, Duendes vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario, Marista RC vs. Tala RC.

A su vez, se desarrollarán los encuentros de cara al reposicionamiento 2026. Los perdedores de estos cuatro cruces deberán disputar las reválidas ante los cuatro mejores equipos del TDI B para determinar su lugar en el Torneo del Interior A del año entrante. Los encuentros serán: CURNE vs. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis vs. Urú Curé, La Tablada vs. Santa Fe RC, Los Tordos vs. CRAI:

A continuación, el fixture y las designaciones de los cuartos de final del TDI A:

Sábado 30 de agosto a las 12:00 h

Marista RC vs Tala RC (Ref: Gonzalo de Achával – URBA)

Sábado 30 de agosto las 15:30 h

Jockey Club de Córdoba vs Córdoba Athletic (Ref: Federico Longobardi – Rosario) Televisado de la fecha por Disney+

Jockey Club de Rosario vs Estudiantes de Paraná (Ref: Juan M. Martínez – Cuyo)

Duendes vs Gimnasia y Esgrima de Rosario (Ref: Esteban Filipanics – Cordobesa)

A continuación, el fixture y la designación de la final del TDI B:

El partido será el sábado 30 de agosto las 15:30 h

Tucumán Rugby vs Liceo RC (Ref: Tomás Ninci – Cordobesa)

A continuación, el fixture y las designaciones de los partidos de reposicionamiento:

Sábado 30 de agosto a las 12:00 h

Los Tordos vs CRAI (Ref: Agustín Altabe – Cordobesa)

Sábado 30 de agosto las 15:30 h