Un arquero de Atlético Tucumán clasificó con su selección a un Mundial, cortando una sequía de 31 años

La Selección Sub 17 de Bolivia logró una hazaña inédita al clasificar al Mundial sub 17 de Qatar 2025 tras vencer 1-0 a Ecuador en el Sudamericano sub 17. Entre los protagonistas estuvo el arquero Carlos Fabián Borda Arauz, juvenil de Atlético Tucumán, quien vistió la camiseta de su país en este logro histórico.

Con solo 16 años, Borda Arauz ya es figura en la Séptima División de Atlético Tucumán y ahora continúa sumando experiencia internacional. El arquero participó de las convocatorias a las Sub 15 y Sub 17 de Bolivia. Mientras el club sigue de cerca su crecimiento, se encuentra ante la chance de disputar un mundial juvenil.

Un sueño cumplido para el fútbol boliviano

Bolivia no participaba en un Mundial juvenil desde Canadá 1987, y en mayores desde Estados Unidos 1994. El triunfo ante Ecuador, con gol de Santos García ( delantero del Bolívar), les permitió sumarse a los ya clasificados Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina y Paraguay.

El Mundial Sub 17 se jugará en fin de año de 2025 en Qatar. Se disputará del 5 al 27 de noviembre. Dentro del plantel dirigido por el argentino Jorge Perrotta, hay cinco futbolistas del fútbol argentino (incluido Borda). Ellos son: Ray Thomas Peña (Racing), Tobías Zurita (Platense), Denis Joel Quichu (Godoy Cruz) y Cristopher Nova (Temperley).