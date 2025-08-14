Un exfutbolista de River le puso punto final a su carrera profesional

Con tan solo 33 años, Erik Lamela le puso punto final a su carrera como futbolista profesional. Tras rescindir el contrato con el AEK Atenas de Grecia, el talentoso volante viajará a España para sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

Lamela y Almeyda fueron compañeros en River y ambos forjaron una gran relación. De hecho, el Pelado fue uno de los hombres que más lo apoyó en su carrera y que ahora le dará una oportunidad detrás de la línea de cal.

El exjugador de River se retira del fútbol después de una exitosa carrera, tras más de 14 años en Europa. Jugó en Roma, Tottenham, Sevilla y AEK Atenas, que se convirtió en su último club.

El único título que ganó en su carrera fue la Europa League de la temporada 2022/2023, con el equipo andaluz.

Además, fue reconocido en 2021 con el premio Puskas al mejor gol de la temporada por su tanto de rabona al Arsenal jugando para el Tottenham. Fue el primer y único argentino en conseguir este galardón.

En cuanto a la Selección argentina, Lamela fue parte del plantel subcampeón en la Copa América 2015 y Centenario al año siguiente, y tuvo una participación destacada en juveniles con goles en el Mundial Sub-20.

Títulos colectivos

UEFA Europa League (Sevilla 2022-23)

Distinciones individuales