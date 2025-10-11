Un exfutbolista de San Martín fue suspendido provisionalmente por dopaje

Juan Miritello, delantero de Defensa y Justicia, fue sancionado provisionalmente por la Conmebol debido a que dio positivo en un control antidopaje que se realizó posterior al segundo partido en el que el Halcón empató por 1-1 ante Universidad Católica de Ecuador, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que se disputó el 14 de mayo.

Según pudo averiguar TyC Sports, el atacante de 26 años habría consumido una droga social que apareció, en una dosis baja, en la prueba que le realizaron aquel día. Sin embargo, a partir de este resultado se realizará una contraprueba con frasco B.

Cabe remarcar que tras la sanción de Conmebol y a la espera de que se conozca la resolución de su caso, Miritello no podrá disputar ningún torneo oficial con el conjunto de Florencio Varela.

En la Copa Sudamericana, en la que Defensa se quedó afuera en la fase de grupos, Miritello disputó todos los partidos, aunque no marcó goles. Sin embargo, en el Clausura lleva cuatro anotaciones en 10 encuentros y dos asistencias.

El futbolista nacido en Luján se formó en la institución, pero tuvo pasos por Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis de Grecia. En el Halcón suma 16 tantos en 69 encuentros y es uno de los jugadores más destacados. /TyCSports