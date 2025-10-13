Un festejo feroz: Gimnasia volvió a Mendoza y armó una caravana con los hinchas

El momento que vive Gimnasia de Mendoza es de esos que se sueñan y que quedan grabados en la memoria de todos los hinchas. De los que estuvieron presentes en Vicente López para ver la final ante Deportivo Madryn, y de los que acompañaron al equipo tras su llegada a la provincia después de lograr el objetivo que tan esquivo le venía siendo. Pero ya es una realidad: el Lobo es de Primera.

El plantel arribó al aeropuerto El Plumerillo a eso de las 19.15, tal como lo había comunicado el club por la mañana. Y ahí se armó la caravana: bombos, banderas y bengalas invadieron las calles que marcaban el camino hasta las instalaciones del club ubicadas en la calle Lencinas, donde la fiesta continuó hasta aproximadamente las 21. Los jugadores pasearon por arriba del micro mostrando la copa de campeón de la Primera Nacional y se sumaron a la gente con los distintos cánticos que se fueron armando.

El plantel paseó con la copa arriba del micro (Foto: Ovación).

Volver a ser...

Y el próximo objetivo será intentar imitar —o incluso superar— aquellos tiempos en los que Gimnasia se midió ¡y le ganó! a los gigantes de la máxima categoría. Claro, porque el Lobo supo jugar los viejos campeonatos Nacionales (nueve veces: 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1981, 1982, 1983 y 1984) que integraban a los equipos del Interior con los afiliados a AFA en aquel entonces (los provenientes de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe y La Plata) y allí tiene sus únicos antecedentes con los grandes en la elite.

De hecho, se dio el lujo de ganarle a tres de ellos: en su primera participación en el Nacional, Gimnasia no pudo clasificar a la fase final, pero sí obtuvo triunfos frente a River por 2 a 1 y San Lorenzo por 3 a 2.

La cosa no quedó ahí. Al año siguiente, pese a que no superó la fase de grupos, dejó un partido que quedó bien marcado en su historia: goleó 5 a 2 al Ciclón en el Viejo Gasómetro. Pero, de todas maneras, el match más recordado por el hincha del Lobo se dio en 1978, cuando arrasó 5 a 1 a Boca en la Bombonera.

Habrá tiempo para pensar en cruces así. Bastante, incluso. Por el momento, es hora de disfrutar y celebrar una hazaña con la que venía coqueteando desde el año pasado, cuando muchos de los jugadores que el sábado hicieron historia tuvieron que ver en primer plano cómo era San Martín de San Juan el que se quedaba con el Reducido.

/Olé