Un futbolista de Rosario Central sufrió un accidente en su automóvil mientras se dirigía al entrenamiento
El juvenil Kevin Guti��rrez está internado en el Sanatorio Mapaci de Rosario en buen estado de salud.
El futbolista de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, sufrió este viernes un accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento del plantel de primera división y quedó internado por precaución, en buen estado de salud, en el Sanatorio Mapaci de esa ciudad.
El siniestro se produjo sobre la autopista Buenos Aires–Rosario, a la altura del peaje de General Lagos, producto del intenso flujo de vehículos en una mañana con otros accidentes en el mismo acceso. Algunos compañeros de Gutiérrez, como Carlos Quintana e Ignacio Malcorra, quienes también se dirigían a la práctica, lo identificaron y se bajaron para asistirlo.
De acuerdo con medios locales, el accidente dejó al vehículo con graves daños y provocó traumatismos leves en el joven, incluyendo golpes en el cráneo y en un miembro superior. Afortunadamente, el jugador se encuentra estable y con pronóstico favorable. Su entorno espera que pueda reincorporarse sin contratiempos a los entrenamientos y continuar con su día a día.
Kevin Gutiérrez nació el 30 de enero de 2006 y firmó su primer contrato profesional con Rosario Central en abril de 2023, por un período de dos temporadas. Desde entonces ha sido seguido de cerca por los entrenadores juveniles y formó parte de la selección argentina Sub-17 que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Indonesia, bajo la dirección de Diego Placente.