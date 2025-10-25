Con un agónico penal de Angel Di María, Rosario Central venció a Sarmiento por 1-0 en la continuidad del partido que se había suspendido por la lluvia en el entretiempo.

Luego del encuentro desarrollado en la ciudad de Junín se vivió un momento de tensión, debido a que un simpatizante se metió en el campo de juego fue en busca del árbitro Andrés Merlos.

El hincha de Sarmiento corrió varios metros sin que nadie lo detuviera, llegó hasta Merlos y comenzó una charla que, en principio, parecía tranquila ante la mirada de Ignacio Malcorra.

Sin embargo, el simpatizante en un momento le puso las manos en el cuello y ahí apareció la policía para separarlo y sacarlo del campo del juego.

La derrota dejó a Sarmiento afuera de los ocho de la Zona B a falta de tres fechas para el final, aunque el objetivo del equipo conducido por Facundo Sava en el cierre del torneo Clausura es mantener la categoría.

Sarmiento se encuentro en la tabla del promedio solamente por delante de Aldosivi y San Martín de San Juan, equipos que dividen por menos partidos y en caso de ganar podrían subir mucho en el promedio.

En la tabla anual, Sarmiento está un poco más aliviado porque suma 30 puntos y tiene, además de Aldosivi y San Martín (SJ), por debajo a Godoy Cruz, Talleres y Gimnasia.