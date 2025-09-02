Un hincha murió durante el clásico Colo Colo-Universidad de Chile

La muerte de un hincha en el Estadio Monumental de Santiago marcó el desarrollo del superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Según informó la Policía, el incidente ocurrió este domingo cuando el hincha cayó desde el techo del recinto mientras se disputaba el partido, que continuó sin interrupciones con ventaja de 1-0 para el local.

Fuentes oficiales descartaron que la caída fuera resultado de disturbios en las tribunas y calificaron el hecho como un accidente durante el desplazamiento del simpatizante entre sectores del estadio. Un portavoz del departamento de Comunicaciones de Carabineros confirmó que personal de emergencia trasladó al afectado al hospital de La Florida, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.

La identidad del seguidor fue reportada con dos edades distintas —31 y 39 años— según distintos medios, y los equipos médicos constataron que quedó inconsciente tras el impacto. Las autoridades insistieron en que no se detectaron alteraciones violentas en el desarrollo del encuentro. La Fiscalía de Flagrancia Oriente, a cargo del fiscal Jorge Vitar, intervino en el estadio para dirigir las diligencias y dispuso que el OS9 de Carabineros investigue las circunstancias de la caída. El objetivo de la pesquisa es establecer si existieron fallas en las medidas de seguridad del recinto o si el suceso obedeció a un descuido individual, además de identificar testigos que puedan aportar detalles clave.