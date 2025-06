Luego de meses de construcción, Newell’s presentó su nueva tribuna en el Estadio Marcelo Bielsa, que fue bautizada en honor a Lionel Messi, ídolo mundial, surgido de las divisiones inferiores del club y reconocido hincha de La Lepra. Sin embargo, el homenaje no fue bien recibido por todos: socios, simpatizantes e incluso figuras históricas de la institución manifestaron sus reparos.

Uno de los últimos en pronunciarse fue Juan Manuel Llop, campeón como jugador y exentrenador de Newell’s, quien cuestionó la decisión en el programa Zapping Sport (Radio 2, AM 1230). “El mundo se alinea al marketing. ¿Qué vamos a discutir a Messi? Es el mejor jugador del mundo. Mi pregunta es: ¿Qué hizo Messi por Newell’s?”, lanzó.

“Hay gente que se mató por Newell’s”

La tribuna Lionel Messi fue presentada oficialmente el 24 de junio, mediante un video institucional que lo vincula con figuras históricas del club, desde sus orígenes hasta íconos recientes. Uno de ellos es Diego Maradona, quien también tiene una tribuna con su nombre en el estadio. Ahora, el nuevo sector con el nombre de Messi quedará justo enfrentado al de Maradona.

El gesto, sin embargo, no cayó bien en todos los sectores del club. Llop fue contundente: “Ese tipo de homenajes deberían ser para la gente que deja historia en determinados sitios. Yo no quiero ni que me planten un árbol en el Parque (Independencia). Hay gente muy importante en la historia de Newell’s, que hizo un montón de cosas, que fue campeón varias veces. No coincido con esas decisiones”.

Además, destacó a trabajadores anónimos y referentes olvidados: “Hay gente que se mató por Newell’s. El canchero, que hace mil años que está, y ahora su hijo. No digo que merezca una tribuna, pero la puerta por donde ingresan a la cancha, sí. Esa es la gente que para mí representa el verdadero sentido de pertenencia".

Llop también extendió su crítica al nombramiento de la tribuna Diego Maradona: “Lo mismo. Tiene que ver todo con el marketing, para quedar bien”. Y cerró sugiriendo que antes que Messi, se debería haber pensado en figuras como Mario Zanabria o Américo Gallego, con peso propio en la historia del club.