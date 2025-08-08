Un joven prodigio tucumano del ajedrez busca apoyo para participar en el certamen Panamericano

En Tucumán, el ajedrez es un deporte que, aunque no siempre recibe la atención que merece, cuenta con un número significativo de seguidores. A lo largo de los años, la provincia ha visto nacer a varios ajedrecistas talentosos. Un joven que está llamando la atención por su potencial es Lautaro Rojas, un chico de 13 años que está buscando apoyo para poder participar en el Campeonato Panamericano de Ajedrez que se llevará a cabo en Brasil.

Lautaro ha logrado importantes hitos en su carrera y está decidido a representar a Argentina, Tucumán y su localidad, Banda del Río Salí. Desde que comenzó a jugar ajedrez a los 7 años, Lautaro ha demostrado ser un prodigio del tablero. Su primera gran victoria fue en 2019, cuando se convirtió en subcampeón en la categoría Sub-8 en un torneo abierto en Tafí Viejo. Ese mismo año, participó en su primer Campeonato Nacional en Buenos Aires, donde sorprendió a todos al llevarse el subcampeonato.

Durante la pandemia, lejos de desanimarse, continuó cosechando logros y acumulando títulos en las categorías Sub-10 y Sub-12, algunos de ellos incluso a nivel internacional. A partir de 2022, Lautaro comenzó a competir en torneos organizados por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). En su segundo Campeonato Nacional, celebrado en 2023, logró una medalla de bronce, lo que le permitió incrementar su puntaje en la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Este año, su desempeño en Mar del Plata fue notable, al consagrarse subcampeón en la categoría Sub-14 y posteriormente ganar el campeonato nacional en Sub-15 durante las Olimpiadas Escolares de ajedrez.

Estos logros lo han llevado a alcanzar un puntaje FIDE de 2096 y a conseguir su primera norma de Candidato a Maestro Nacional. El Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar se llevará a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre en Florianópolis, Brasil, y Lautaro está clasificado para participar. Sin embargo, enfrenta un desafío importante: los costos del viaje. Según su madre, Roxana, se necesitan recaudar alrededor de tres millones de pesos para cubrir los gastos.

Con el tiempo corriendo en su contra, ya que deben viajar como máximo el 27 de agosto, la familia de Lautaro ha comenzado a buscar apoyo y ha abierto una colecta para recaudar el dinero necesario. Su situación ha despertado la solidaridad de amigos y conocidos que esperan ayudar a este joven talento a cumplir su sueño.