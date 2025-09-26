Un tucumano llevará en sus espaldas la mítica 10 de la selección argentina

La Selección Argentina Sub 20 ya se encuentra en Chile para disputar el Mundial de la categoría y horas atrás se anunciaron los números de las camisetas. Ante la ausencia de Claudio Echeverri, retenido por Bayer Leverkusen, la histórica casaca número 10 fue asignada a Álvaro Montoro, el joven de 18 años oriundo de Concepción que se abrió paso en la Primera de Vélez y que fue transferido recientemente a Botafogo de Brasil.

La designación de Montoro como heredero del dorsal 10 genera expectativas en la provincia, dada la tradición que acompaña ese número en la Albiceleste. Montoro, que proviene de una trayectoria formativa en clubes de la zona y tuvo su salto a la Primera en Vélez, llega al torneo con la responsabilidad de representar esa camiseta cargada de historia y de referentes destacados a nivel mundial.

El equipo debutará el domingo a las 20 frente a Cuba, continuará el miércoles contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 de octubre frente a Italia. Además de la 10, se confirmaron otros dorsales relevantes: en ausencia de Franco Mastantuono, no cedido por Real Madrid, la camiseta 11 quedó para Ian Subiabre, su excompañero en River, mientras que la número 9 será portada por Alejo Sarco, otro surgido de Vélez.

Los dorsales de la Selección Sub 20 para el Mundial



1. Santino Barbi (Talleres)

2. Tobías Ramírez (Argentinos)

3. Julio Soler (Bournemouth)

4. Dylan Gorosito (Boca)

5. Milton Delgado (Boca)

6. Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

7. Maher Carrizo (Vélez)

8. Valentino Acuña (Newell's)

9. Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

10. Álvaro Montoro (Botafogo)

11. Ian Subiabre (River)

12. Álvaro Busso (Vélez)

13. Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

14. Santiago Fernández (Talleres)

15. Tomás Pérez (Porto)

16. Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

17. Mateo Silvetti (Inter Miami)

18. Tobías Andrada (Vélez)

19. Santino Andino (Godoy Cruz)

20. Gianluca Prestianni (Benfica)

21. Alain Gómez (Valencia).