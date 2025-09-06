Una buena para Franco Colapinto: mejora un lugar en la parrilla de salida

Este sábado, Franco Colapinto quedó 18 en la clasificación para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, tras el final de la actividad, el piloto argentino recibió una gran noticia que lo beneficiará este domingo.

Desde la Fórmula 1 revelaron que Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que recibió una penalización: saldrá último. El piloto francés había terminado 16 en la clasificación, por lo que Franco Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.

Hadjar fue el encargado de dar la noticia tras una entrevista, y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación: “No me dejó pasar correctamente. Al final, no entendí cuál era su intención. Tiene sus razones, va por libre y sabe lo que hace. Sin embargo, salgo último. Así que, aunque hubiera ganado la pole, nada habría cambiado“, lamentó.

De esta manera, hay un reordenamiento en la grilla de largada y el nacido en Pilar estará más cerca de los puestos de puntuación con la ilusión de meterse entre los 10 primeros: largará 17.