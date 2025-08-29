Una familia de hinchas de Independiente que vivía en Chile huyó a Argentina por amenazas

Una familia argentina, hincha de Independiente de Avellaneda, tuvo que huir de Chile, donde vivía hace casi 10 años, y regresar a Mendoza tras ser atacada a tiros y recibir amenazas de muerte como eco por los incidentes en el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Las víctimas lo dejaron todo en aquel país para salvarse.

Maxi, uno de los integrantes de la familia, contó lo que vivieron durante los últimos días en Chile, donde residían desde hace 10 años. Sin muchos detalles por temor a represalias, Maxi dijo que tienen su casa y sus trabajos en la Cuarta Región.

"Somos una familia hincha de Independiente de Avellaneda desde hace más de 10 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores", explicó Maxi.

Y agregó: "Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por la Copa Sudamericana —entre Independiente y la U. de Chile— se la agarraron con nosotros esa misma noche (día del partido con incidentes)".

"Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta", la cual tiene en la parte de atrás stickers de todas las copas ganadas por el Rojo. "También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer".

"Siempre visibilicé que soy hincha de Independiente, pero jamás hubo problemas ni nada hasta esto que pasó con el partido", que llegó hasta que dispararan el frente de la casa de sus padres: "Tengo un hermano con discapacidad".

Por esta situación, decidieron huir de su hogar para regresar a Mendoza, donde tienen familia en Las Heras, quienes los recibieron para resguardarlos por las agresiones sufridas.

"A nosotros nos gusta el fútbol, somos todos hinchas de Independiente de Avellaneda y no lo ocultamos, porque nunca hicimos problemas"

Remarcó Maxi y sostuvo que su esposa no quiere saber nada con regresar a Chile tras estos ataques que sufrieron, aunque su hermano con discapacidad depende del programa Teletón para su tratamiento.

Para finalizar, detalló que allegados vinculados a las hinchadas les contaron que las barras de Colo Colo, las de la U. de Chile y la Católica se juntaron para agredir a los argentinos. "Dicen que se juntaron para vengarse de los argentinos y dijeron que a personas con cualquier camiseta de Argentina les iban a pegar igual".