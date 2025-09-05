Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay son los seis equipos clasificados desde las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La anteúltima jornada de la Clasificación CONMEBOL terminó de confirmar los cupos directos.

La victoria de la Selección Argentina sobre Venezuela le dio alivio a los que peleaban su lugar, sin embargo todos ellos terminaron consiguiendo lo que necesitaban para estar en la próxima Cita Máxima.

La Uruguay de Marcelo Bielsa clasificó a la Copa del Mundo

La Selección de Uruguay fue superior a Perú y la venció con sólido 3-0 en el Estadio Centenario. La Celeste necesitaba puntuar para clasificar y logró ganar el partido con los goles de Rodrigo Aguirre, delantero del América, el experimentado Giorgian de Arrascaeta y Federico Viña, de Real Oviedo.

Será la decimoquinta Copa del Mundo que jugará Uruguay, campeona en 1930 y 1950. La Celeste dirá presente por quinto Mundial consecutivo.

Marcelo Bielsa podrá dirigir en su tercera Copa del Mundo. El “Loco” ya dirigió a la Argentina en el tristemente recordado Corea-Japón 2002, y a Chile en Sudáfrica 2010.

James Rodríguez y Juanfer Quintero metieron a la Colombia de Lorenzo en el Mundial 2026

Colombia necesitaba dos puntos para meterse en la Copa del Mundo y lo logró venciendo como local y por 3-0 a Bolivia, que sigue peleando un puesto en el Repechaje.

James Rodríguez convirtió la apertura para Colombia, uno de los mejores seleccionados durante la Eliminatoria. Jhon Córdoba hizo el segundo, tras gran servicio de Juanfer Quintero, autor del tercero.

Será la séptima participación en la Copa del Mundo para Colombia, y su regreso al torneo tras la ausencia en Qatar 2022.

Lo hizo de la mano de Néstor Lorenzo, quien tendrá su primera experiencia al frente de una selección en la Copa del Mundo, habiendo acompañado a José Néstor Pékerman con Colombia en Rusia 2018.

Paraguay hizo historia de la mano de Gustavo Alfaro

La Selección de Paraguay empató 0-0 con la ya clasificada Ecuador en Asunción y se clasificó a la Copa Mundial 2026.

Será el décimo Mundial de la Albirroja, y el primero desde Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final con Gerardo Martino.

Esta vez fue otro entrenador argentino, Gustavo Alfaro, quien lo metió en la Cita Máxima. Para el DT volverá a la Copa del Mundo tras su experiencia con Ecuador en Qatar 2022.

Venezuela y Bolivia jugarán por el séptimo lugar

Con Argentina ganadora y los seis cupos de clasificación directo ya definidos, la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas resolverá el séptimo lugar, mismo que clasifica al Repechaje Intercontinental.

Venezuela tiene 18 puntos y recibe a Colombia, mientras que Bolivia, con 17 unidades, será local de Brasil.