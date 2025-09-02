US Open: Djokovic y Alcaraz quieren verse en semifinales

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic animarán una nueva jornada del US Open cuando salgan este martes a buscar sus respectivos lugares en las semifinales del último Grand Slam de la temporada. De conseguirlo, se enfrentarán entre sí.

Alcaraz, quien en 2022 se coronó campeón (en 2023 cayó en semis y en 2024 en segunda ronda) y sumó el primer Grand Slam de su carrera, se medirá desde las 13:40 con el checo Jiri Lehecka, número 20 del ranking. Djokovic, en tanto, no la tendrá nada fácil contra el crédito local y 4.º del ranking, Taylor Fritz, desde las 21:10. El serbio ganó cuatro veces el US Open (2011, 2015, 2018 y 2023) y perdió seis finales.

En la jornada de ayer sacaron su pasaje a octavos de final el canadiense Félix Auger-Aliassime (25.º) al vencer al ruso Andrey Rublev (15.º) por 7-5, 6-3 y 6-4; y el australiano Alex de Miñaur (8.º) al vapulear al suizo Leandro Riedi (435.º) por 6-3, 6-2 y 6-1. Se enfrentarán entre sí en cuartos. Además, el italiano Lorenzo Musetti (10.º) siguió con la tendencia del día y barrió al español Jaume Munar (44.º) por 6-3, 6-0 y 6-1, y esperaba por el resultado entre el italiano Jannik Sinner (1.º) y el kazajo Aleksandr Bublik (23.º) para conocer a su rival en la siguiente fase.