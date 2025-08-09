Boca y Racing empataron 1-1 en un auténtico partidazo por la 4ta fecha del Torneo Clausura, cuyo resultado final deja un sabor amargo en ambos. El Xeneize no logró cortar su sequía histórica, al sumar 12 juegos sin conocer la victoria, mientras que la Academia deja La Bombonera que le escapó un triunfo que tenía en la bolsa. Abrió la cuenta Santiago Solari a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro y Milton Giménez marcó la agónica igualdad a los 42 minutos de la segunda etapa. Igualdad que deja fuera de los puestos de playoffs de la Zona A a ambos equipos .