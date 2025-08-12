La Copa Libertadores 2025 ha llegado a la etapa de octavos de final, y los equipos argentinos ya están en acción. Este jueves, Vélez Sarsfield se enfrenta a Fortaleza en el Arena Castelão a las 19 horas, bajo la dirección del árbitro paraguayo Derlis López.

Los de Liniers llegan con ganas de superar la reciente derrota ante San Lorenzo en el Torneo Clausura y buscan aprovechar esta oportunidad en el torneo continental. A pesar de su éxito en la fase de grupos, Vélez no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura. Para este crucial partido, el equipo no contará con dos jugadores importantes: Agustín Bouzat y Diego Valdez, lo que podría afectar su rendimiento en el campo.

Por su parte, Fortaleza también está en una situación complicada, habiendo ganado solo uno de sus últimos 14 partidos y ocupando la zona de descenso en el Brasileirao, tras una contundente derrota de 5-0 ante Botafogo. El nuevo entrenador de Fortaleza Renato Paiva, quien asumió hace menos de un mes en reemplazo del argentino Juan Pablo Vojvoda, enfrenta la presión de los hinchas que esperan un cambio en el rendimiento del equipo.