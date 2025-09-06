Vélez venció 2-0 a Central Córdoba en el Gigante de Arroyito y se consagró campeón de la Supercopa Argentina, sumando su segundo título del año tras haber ganado la Supercopa Internacional ante Estudiantes y alcanzó el trofeo número 19 de su historia.

El lateral Jano Gordon fue la figura: marcó un doblete de cabeza a partir de dos tiros libres ejecutados por Maher Carrizo, y de esa manera el Fortín se tomó revancha del Ferroviario, que lo había superado en la final de la Copa Argentina 2024.

A diez minutos del final, el árbitro Facundo Tello expulsó a ambos entrenadores por protestas; Guillermo Barros Schelotto y Omar De Felippe siguieron el cierre del partido desde la platea, en un clima tenso que cerró la noche en Rosario.