Verón cuestionó con dureza el fallo de la Conmebol que dejó a Independiente fuera de la Sudamericana

La polémica decisión de la Conmebol de descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana generó un fuerte revuelo en el fútbol argentino. Entre las voces más críticas se destacó la de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien apuntó directamente contra la entidad sudamericana por lo que consideró una resolución desmedida.

Verón se expresó a través de sus redes sociales poco después de conocerse el fallo, que fue publicado minutos antes del inicio de una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia, eh, pero muy injusto todo”, escribió la Brujita en una historia de Instagram. Y agregó, contundente: “Eligieron la más fácil”.

Una sanción severa y con múltiples implicancias

El fallo de la Conmebol no solo eliminó a Independiente de la actual edición de la Sudamericana, sino que también incluyó sanciones económicas y disciplinarias de gran alcance:

Una multa de 250 mil dólares,

Catorce partidos sin público en competencias continentales (siete como local y siete como visitante). Por su parte, Universidad de Chile, el otro involucrado en los disturbios, fue habilitado para avanzar a la siguiente fase, donde enfrentará a Alianza Lima a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo.

Independiente analiza apelar

Desde la dirigencia del Rojo no descartan apelar la sanción. Aunque los plazos hacen inviable revertir la descalificación para esta edición del certamen, el objetivo estaría centrado en atenuar las medidas vinculadas a la prohibición de público y reducir el impacto económico de la multa.

El caso reabrió el debate sobre los criterios disciplinarios de la Conmebol y la proporcionalidad de sus castigos, especialmente cuando se aplican sanciones que afectan la institucionalidad y la economía de los clubes.