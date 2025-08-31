Con clima adverso y un recorrido exigente, la XXIV edición de la Trepada al Indio en Monteros coronó a su gran vencedor: Luis Fernando Burgos Cruz. El atleta completó los 30 kilómetros de pedestrismo competitivo en 2 horas y 10 minutos, logrando su mejor marca personal en esta prueba tradicional.

“Es la quinta vez que corro esta prueba y siempre es un desafío enorme. El trayecto es muy duro, realmente difícil, pero me gusta prepararme para esto. Fueron al menos cuatro meses de entrenamiento para llegar en buenas condiciones”, contó Burgos Cruz tras cruzar la meta, con la satisfacción de quien supo dominar la ruta y a sí mismo.

La jornada estuvo marcada por la lluvia, un ingrediente extra que no achicó al ganador. “A algunos los complica, a mí me favoreció porque disfruto correr en estas condiciones”, dijo con una sonrisa que reflejaba tanto esfuerzo como disfrute. Su firme desempeño en caminos resbaladizos y exigentes habló de una preparación física y mental pulida.

Además de su rendimiento, Burgos Cruz destacó la organización del evento: la presencia de puestos de hidratación, la asistencia médica y el acompañamiento de la Dirección de Deportes. “Cada año se va mejorando, se nota la calidad y la opinión de los atletas también es escuchada”, afirmó, subrayando el crecimiento sostenido de la prueba.

Con la emoción a flor de piel, dedicó la victoria a su familia y recordó a su abuela, fallecida hace un año. También agradeció especialmente a su amigo Mario Ávila, quien lo asistió durante la competencia: “Sin él hubiera sido muy difícil”. Asimismo, le dedicó el triunfo a Claudio Racedo, atleta monterizo que falleció meses atrás, en un gesto de memoria y compañerismo.

La trepada volvió a congregar a más de mil atletas y un público entusiasta que transformó la jornada en una auténtica fiesta del deporte provincial. El triunfo de Burgos Cruz le da un nuevo brillo a esta tradicional competencia, que se afianza como un referente del atletismo local y una cita ineludible para quienes buscan superarse y celebrar el espíritu deportivo.