Lionel Messi y James Rodríguez protagonizaron un particular cruce en Núñez. Es que los dos mantuvieron una conversación cargada de tensión en medio del partido entre Argentina y Colombia en el estadio Monumental, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El cruce, que se dio cuando el reloj marcaba 27 minutos del segundo tiempo y el juego estaba detenido, encendió las alarmas y luego se viralizó como reguero de pólvora en las redes sociales.

No hubo patadas ni una acción puntual que justificara el diálogo picante. Messi no se quejaba por una infracción. Pero sí parecía ponerle los puntos al ex Banfield. El colombiano, por su parte, respondió sorprendido. Y dejó en claro que lo que los separaba no era algo reciente. Era una cuenta pendiente.

Todo remite a lo que James había declarado tras la última Copa América, ganada por la Selección Argentina en Estados Unidos. En aquel momento, el colombiano fue muy crítico. "Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”, dijo en El Chiringuito.

Pero no fue lo único. También apuntó al reparto de sedes y al desgaste físico del equipo cafetero., "Nosotros jugamos en ciudades con trayectos largos, mientras que Argentina estuvo en una zona menos exigente”, agregó.

El video del cruce entre Messi y James

"Hablás mucho, vos", se alcanzó a leer de los labios de la Pulga luego de referirse a esas declaraciones desafortunadas del actual jugador del León de México.