Otra vez la violencia en un partido de Copa Sudamericana. Antes de que comenzara el segundo tiempo entre Lanús y Fluminense, en Brasil, la policía local comenzó a agredir a hinchas del equipo argentino.

Ambos equipos salieron al campo de juego, pero el segundo tiempo no pudo comenzar debido a los incidentes con la hinchada de Lanús. Por eso, todos los jugadores del Granate se plantaron y se negaron a reanudar el partido hasta que se calmara la situación.

Luego de varios minutos de tensión y preocupación, se volvió a jugar el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la competencia.