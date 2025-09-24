Copa Sudamericana
Violencia en el Maracaná: la policía brasileña reprimió nuevamente a hinchas argentinos, esta vez de Lanús
En la previa al inicio al segundo tiempo en el Maracaná, se informó los hechos de violencia en la tribuna del público del Granate.
Otra vez la violencia en un partido de Copa Sudamericana. Antes de que comenzara el segundo tiempo entre Lanús y Fluminense, en Brasil, la policía local comenzó a agredir a hinchas del equipo argentino.
Ambos equipos salieron al campo de juego, pero el segundo tiempo no pudo comenzar debido a los incidentes con la hinchada de Lanús. Por eso, todos los jugadores del Granate se plantaron y se negaron a reanudar el partido hasta que se calmara la situación.
Luego de varios minutos de tensión y preocupación, se volvió a jugar el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la competencia.