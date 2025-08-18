Xabi Alonso destacó a Franco Mastantuono y anticipó su posible debut en el Real Madrid

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid generó gran expectativa en España. Con apenas 18 años, el ex jugador de River Plate ya empieza a hacer ruido en Valdebebas. En la antesala del debut por La Liga frente a Osasuna, el técnico Xabi Alonso habló en conferencia de prensa y lo llenó de elogios: destacó su madurez, su actitud y su nivel futbolístico en los primeros entrenamientos.

“El primer día que hablé con él tenía 17 años y ya me sorprendió su personalidad. Al poco tiempo cumplió 18, pero sigue siendo ese chico seguro de sí mismo, sin miedo de dar el paso hacia el Real Madrid”, aseguró el flamante DT del Merengue. Mastantuono, por su parte, había confesado que la llamada del entrenador fue clave para inclinarse por el club blanco.

Desde su llegada oficial, el 15 de agosto, el mediapunta argentino no tardó en adaptarse a la dinámica del equipo. Así lo expresó también Alonso: “Se nota su madurez, las ganas y la calidad que tiene. En poco tiempo se está integrando tanto al vestuario como al juego”.

Consultado sobre si el joven podría debutar el martes en el Santiago Bernabéu, el DT fue claro: “Sí, podría tener minutos mañana”.

Xabi Alonso también detalló las cualidades que más valora de Mastantuono:

“Va a aportar calidad y energía. Es comprometido defensivamente, tiene impulso y esa garra típica del jugador argentino. Es combativo, tiene una zurda espectacular, muy buena definición y visión de juego. Es joven, pero precoz. Hay que acompañarlo, pero está en un nivel muy alto”.

En la misma conferencia, el técnico respondió a una pregunta sobre las declaraciones del jugador argentino, quien durante su presentación afirmó que “el mejor jugador del mundo es Messi”. Ante la consulta sobre si eso generó algún malestar interno, Alonso fue tajante:

“¿Recomendación para decir quién es su jugador favorito? No. Es Messi... es lógico, es argentino y zurdo. No me sorprende”.

Con este panorama, todo indica que Franco Mastantuono podría sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Real Madrid este martes ante Osasuna, desde las 16:00 (hora argentina).

El contexto también lo favorece. El plantel blanco cuenta con varias bajas por lesión, como Jude Bellingham, Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, lo que abre espacio para la aparición del juvenil argentino. Según medios españoles, el probable once inicial del Madrid sería: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius Júnior.

Mientras tanto, desde el entorno madridista, ya se empieza a hablar de una posible “era Mastantuono”, con expectativa creciente sobre su futuro en el club más laureado de Europa.