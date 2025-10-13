La clase media argentina enfrenta diariamente la tarea de comprar alimentos y bebidas, aunque los costos de ese changuito varían según la provincia y los incrementos mensuales no se distribuyen de manera uniforme.

Un relevamiento de la consultora Analytica muestra que, en septiembre, completar las compras mensuales típicas en un supermercado alcanzó un máximo de $800.594 en Santa Cruz y un mínimo de $732.793 en Misiones, lo que refleja una brecha regional del 9,25%.

Ese diferencial de precios entre jurisdicciones no se traduce necesariamente en mayor presión sobre el bolsillo de los habitantes de las provincias más caras, debido a los distintos niveles salariales: en general, los salarios promedios son más altos en la región patagónica y más bajos en el NEA y el NOA, atenuando —en términos relativos— el impacto del mayor precio nominal.

Si se compara el costo del changuito con dos salarios promedio provinciales, el esfuerzo salarial requerido para cubrir la canasta fluctúa entre un 11,9% en Neuquén y un 32,7% en Santiago del Estero, lo que evidencia marcadas diferencias en la capacidad de compra según la provincia.

Incrementos de septiembre

En cuanto a la variación mensual del precio del changuito, las subas más importantes en septiembre se registraron en: Provincia / Jurisdicción Variación mensual (%) Río Negro 3,30 Neuquén 2,96 Corrientes 2,94 Chaco 2,87 Santa Cruz 2,84 Entre Ríos 2,81 Chubut 2,81 Santa Fe 2,80 Formosa 2,76 La Pampa 2,67 Mendoza 2,54 San Luis 2,49 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,42 Buenos Aires (conurbano y resto) 2,40 Misiones 2,37 San Juan 2,28 Tierra del Fuego 2,10 Catamarca 1,89 Córdoba 1,87 Jujuy 1,64 Santiago del Estero 1,57 Tucumán 1,44 La Rioja 1,20 Salta 1,20

De lo más caro a lo más barato

Ordenadas por el monto necesario para completar el changuito, las provincias con los precios más elevados fueron mayoritariamente de la región patagónica: Provincia / Región Monto ($) Santa Cruz 800.594 Chubut 790.224 Río Negro 782.517 Neuquén 777.616 Tierra del Fuego 776.522 San Luis 761.581 Catamarca 757.320 Jujuy 756.082 Salta 751.347 Córdoba 750.497 Entre Ríos 749.912 San Juan 747.973 Santiago del Estero 746.683 Mendoza 746.483 La Pampa 746.010 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 743.327 Tucumán 742.982 Santa Fe 741.393 Conurbano bonaerense 740.764 Resto de la provincia de Buenos Aires 739.682 La Rioja 739.999 Chaco 738.562 Corrientes 737.440 Formosa 735.817 Misiones 732.793

El ejercicio del relevamiento pone en evidencia dos fenómenos simultáneos: diferencias territoriales en precios de bienes básicos y una distribución heterogénea de los ingresos que modula el impacto real de esos precios sobre el poder de compra de la población en cada provincia.