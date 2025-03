"Las camisetas de Messi no venden gas; Milei sí"

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la figura de Javier Milei a nivel internacional ayuda en los planes que tiene la petrolera de mayoría estatal para conseguir compradores para el proyecto de producir Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta y que la Argentina ingrese en el selecto grupo de países exportadores de ese combustible.

“Se me hace más fácil abrir el mercado porque Milei es un líder internacional. Llevo camisetas de Messi, pero no venden gas, Milei sí”, apuntó Marín durante su participación en el evento Vaca Muerta Insights 2025 organizado por EconoJournal, LM Neuquén y Más Energía.

El ejecutivo había emprendido a principios de año una gira por Asia (India, Alemania, Israel, Japón, Corea y China), en la que selló acuerdos fundamentales para el objetivo de producir GNL en el país. Los compradores -offtackers- son fundamentales para la decisión final de inversión que está prevista para agosto de este año, pero que podría adelantarse si YPF formaliza los acuerdos comerciales, y para la búsqueda de créditos de bancos internacionales que financiarán la iniciativa.

“¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo le doy a un japonés, a alguien de Japón, al CEO, la de Messi, se pone contento, pero no me dice te voy a comprar dos millones más de gas cuando ve la camiseta. Pero cuando yo me siento y esa persona me empieza a hablar y me da la mano, sabe quién soy porque te googlean, pero de lo primero que me habla es de Messi, de Milei. Cuando me habla de Milei, toda la transformación que está haciendo, yo sé que me voy de la reunión vendiendo gas. Y eso es lo que ocurrió”, contó el titular de YPF.

Marín también señaló la importancia de que las operaciones en Vaca Muerta se vuelvan más competitivas para que sea más viable la producción de GNL, ya que se trata de un mercado de competencia internacional. En ese sentido, apuntó contra algunas empresas de servicio y afirmó que deben bajar sus costos: “Hay números que dan vergüenza. Hay herramientas que son 300% más caras que en Permian [Estados Unidos]”.

El ejecutivo dijo sobre el potencial argentino que “YPF es tan grande como Halliburton mundial y nadie lo sabe. Todos creen que YPF es más chica. Somos exactamente iguales en EBITDA que Halliburton. Somos la compañía que más invierte, somos la compañía que más pozos hace en Latinoamérica”.

Asia y Europa son una gran oportunidad para la Argentina a la hora de pensar en la exportación de combustible. La guerra entre Rusia y Ucrania desde 2022 complicó el abastecimiento global de energía, pero la transición hacia fuentes más limpias apremia para aprovechar la ventana de tiempo. En la región, aparece Brasil como otro comprador del fluido para abastecer su demanda industrial a través de gasoductos e incluso de GNL.

“El LNG es clave, es lo grande. Lo regional no es tan grande. Yo estuve con la presidenta de Petrobras Brasil y no es lo que leés en los diarios. Nadie te va a firmar una exportación de 20 años take or pay porque si llueve no consumen. Son cosas chicas”, advirtió Marín.

Asegurar los contratos de venta es un paso fundamental para conseguir los fondos necesarios para, en una primera instancia, construir la infraestructura necesaria y traer a las costas Río Negro los primeros tres o cuatro barcos de licuefacción que tomarán el gas natural de Vaca Muerta. Los contratos se pondrán como garantía para conseguir entre USD 10.000 y USD 20.000 millones a través de bancos internacionales. Sigue vigente la intención de construir en esa provincia una planta en tierra -onshore-.

La Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo, por lo que el país cuenta con la oportunidad de aprovechar sus recursos durante la ventana que otorgue la transición energética. Marín suele afirmar que hay potencial para exportar de cara a 2031 unos USD 15.000 millones de GNL al año y otros USD 15.000 millones de petróleo. Esos USD 30.000 millones son equivalentes a lo que aporta el campo en buenos años de cosecha y podría resolver gran parte de los problemas de falta de dólares que históricamente enfrentó el país.

/Infobae