“No más carne argentina”: la picante frase de la máxima autoridad agrícola de Estados Unidos

“Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a la carne desde la Argentina”, aseguró la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en medio del revuelo provocado por la suba de aranceles decidida por Donald Trump.

“No hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses” que Trump, dijo Rollins.

Durante una entrevista con Fox News, la funcionaria aseguró: “Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”.

“Recién escuchaba a un empresario de los camarones y a un ganadero decir que ‘estamos con este presidente, entendemos su visión, esto será mejor para nosotros y nuestras familias en el largo plazo’”, sostuvo Rollins, quien fue mencionada especialmente por Trump cuando anunció la suba de aranceles desde los jardines de la Casa Blanca.

Protección arancelaria

El duro mensaje de la funcionaria se produjo en medio del revuelo por los aranceles mínimos del 10% -que Trump suspendió por 90 días- y a pesar de una buena sintonía entre el republicano y el presidente Javier Milei.

La funcionaria dijo que esta visión de Trump de poner a los estadounidenses primero no es nueva. “Con él como presidente, más de 70 países nos están llamando para negociar. Estamos en tiempos inciertos, pero la estrategia y el plan van hacia adelante”, declaró.

También aseguró que se aproxima una “era dorada” para el país, en línea con lo que sostiene Trump.

Sobre la turbulencia en los mercados, la funcionaria norteamericana dijo nada más que se están “ajustando”.

Qué dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos no se ha expresado aún sobre las declaraciones de Brooke Rollins acerca de la importación de carne argentina, pero sí habló luego de pausar la suba arancelaria por 90 días para decenas de países, entre los que se encuentra la Argentina.

Trump justificó la medida al señalar que “la gente se estaba asustando un poco” ante las consecuencias de la guerra comercial, especialmente con China.

Respecto a la decisión de suspender los aranceles a aquellos países que no adoptaron represalias contra Estados Unidos, Trump explicó: “Hice una pausa para los que no tomaron medidas de respuesta, pero China sí respondió con más aranceles”.

Además, señaló que existe un fuerte interés internacional por alcanzar acuerdos con Washington. “No se ha terminado nada, pero tenemos un espíritu tremendo de parte de otros países”, declaró. Según Trump, son “muchos más de 75” los países que estarían buscando convenios comerciales.

Trump reconoció que había estado observando con atención el comportamiento del mercado de bonos antes de tomar su decisión, al que describió como “muy complicado” y que le generaba una sensación “incómoda”. “Hay que mostrar algo de flexibilidad, y yo soy capaz de hacerlo”, añadió.

Cómo impactarán las medidas en Argentina

La medida arancelaria es analizada por el Gobierno nacional y la Cancillería, que es la encargada de llevar adelante negociaciones por este tema con Washington. El sector privado argentino asegura que es temprano para considerar las consecuencias concretas de esa decisión hasta tanto se conozcan más novedades.

El efecto, en ese sentido, sería negativo para los productos nacionales, ya que el hecho de que para todas las economías el porcentaje de arancel sea el mismo le hace perder a la Argentina la “ventaja” comparativa que había obtenido ante los países que habían sido sujetos a impuestos mucho más altos.

Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), explicó que las posiciones arancelarias con alícuotas superiores al 10% que estableció ahora Trump como piso para todos no serán incluidas. “Siguen vigente los aranceles por aluminio, acero y autos. Veremos en el cobre, madera, farmacéutica o semiconductores”, aseguró. “Argentina queda competitivamente igual que antes de las medidas salvo en acero, aluminio y autopartes, que son el 11% de las exportaciones a Estados Unidos y en aquello que compita en EEUU con Canadá y México, ejemplo carne, maní y otros”, dijo.