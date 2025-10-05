A partir de este lunes, el pan tendrá nuevo precio en Tucumán

Desde este lunes 6 de octubre, el precio sugerido del kilo de pan en Tucumán se ubicará entre $3.150 y $3.200, como consecuencia de un nuevo incremento aplicado por el sector panadero. La medida, difundida por el Centro Industrial Panadero de Tucumán, responde a una combinación de factores que, explicaron, han erosionado la rentabilidad y la previsibilidad de las panaderías locales.

Entre los motivos que fundamentan la recomposición tarifaria se mencionó la inestabilidad económica general y la continua variación del dólar, elementos que trasladan incertidumbre sobre los costos de insumos. A este contexto se sumaron aumentos en las tarifas de servicios —principalmente gas y energía eléctrica—, la suba de precios de la materia prima y el impacto de los acuerdos salariales vigentes, que elevan la carga de costos laborales.

El ajuste aprobado contempla un incremento promedio del 5% para el pan tradicional y una suba mayor, del 7%, para productos catalogados como especiales: prepizzas, galletas, tortas, masas, hamburguesas, facturas y artículos de cafetería. Los referentes del sector señalaron que la cifra comunicada corresponde a un precio sugerido, y que las panaderías podrán adaptarla según su estructura de costos y su ubicación.