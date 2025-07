En diálogo con el móvil de Los Primeros, el ministro de Economía, Daniel Abad, analizó distintos temas, entre ellos, el cierre de paritarias y la coparticipación federal.

“Nosotros asumimos antes que el Gobierno nacional y empezamos a hacer antes el ajuste. Con eso logramos recuperar el equilibrio fiscal. Podemos pagar los sueldos sin ningún tipo de problema y seguir con obra pública”, comenzó expresando el funcionario provincial.

Abad consideró que en cuanto al tema de la recaudación hay que tomarlo con pinzas y manejarlo bien. “Una cosa es que crezca la recaudación y otra cosa es que crezcan aquellos impuestos que son coparticipables”, detalló.

En relación a los coparticipables explicó que el IVA es el más significativo. “El tema del IVA es el más importante de todos, es el 60% de la coparticipación federal. Ese IVA viene cayendo porque viene cayendo el consumo”, dijo.

Para el ministro de Economía el escenario no es el que pintan algunos respecto al crecimiento de la economía que es heterogéneo. En ese sentido aseveró que algunos sectores se destacan como el petróleo, energía y gas, pero no creció el consumo, la economía real que es lo que más atañe a Tucumán. “Y el derrame no llega”, agrega.

"Hay que dar una discusión de fondo de la coparticipación federal"

Abad explicó que las provincias son originarias en materia tributaria, la potestad tributaria son de las provincias delegadas en la Nación. “Eso dio origen en su momento a la Ley de Coparticipación Federal que es la que desde 1996 debería haberse dictado una nueva ley y nunca se hizo porque se requiere un convenio y unanimidad de las provincias”, detalló.

“Hay que dar una discusión de fondo de la coparticipación federal, la primaria que es Nación-provincias y la secundaria entre las provincias para que pueda ver una equidad”, dijo.

También remarcó que el objetivo de una reforma tributaria sería incentivar a la actividad privada porque es la que genera puestos genuinos de trabajo. “Gobernar es crear puestos de trabajo y consolidar y tener paz social. Hasta que esa discusión no se de las provincias solas no pueden hacer absolutamente nada”, remarcó.

Qué puede pasar después de octubre

Abad señaló que en la macroeconomía hay variables que no manejan las provincias. “Las provincias manejan la política fiscal. Que va a pasar después de octubre va a depender del Gobierno nacional de cómo va a seguir con la política monetaria y cambiaria”, dijo.

“Hasta que no sepamos cuál va a ser la actitud va a tomar la Nación, nosotros estamos trabajando en el día a día. Por supuesto que vemos con preocupación el enfriamiento de la preocupación por la falta de plata en la calle y por las altas tasas de interés”, manifestó el funcionario.

Cierre de paritarias en Tucumán

Abad destacó que en la provincia se concretó la séptima recomposición salarial, la segunda de este año.

“Felizmente hemos cerrado con la totalidad de los gremios. Cada dos meses se va a ver la inflación y se va a ir recomponiendo sin tener que volver a sentarnos hasta fin de año. La idea es darle previsibilidad a la gente”, aseveró.