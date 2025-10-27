Los mercados financieros reaccionaron de manera contundente tras el resultado electoral que otorgó a La Libertad Avanza un apoyo mayor al 40% en las elecciones generales. En Wall Street y en la plaza local se registraron movimientos bruscos: las acciones y los bonos argentinos experimentaron subas inéditas en la última jornada, que reflejan una fuerte expectativa de cambios en la política económica y en la gestión del país.

En el mercado de renta fija, los bonos globales en dólares registraron alzas que en algunos casos superaron el 20%, con el Global 2035 a la cabeza y seguimientos destacados del Global 2041 y del Global 2038. Esa reacción impulsó pronósticos de una marcada caída del riesgo país, que cerró la semana previa en 1.081 puntos básicos, y algunas proyecciones de operadores privados estiman convergencias hacia niveles significativamente menores en caso de que se concreten reformas respaldadas por el nuevo gobierno.

Desde casas de análisis, como Max Capital, señalaron que los bonos podrían continuar su rally, con expectativas de que los títulos de mayor plazo arrojen ganancias superiores a los de corto plazo y con spreads que podrían estrecharse de forma gradual. Analistas proyectan escenarios en los que los instrumentos de corto plazo, como los vinculados a 2030, tenderían a normalizarse en spreads más bajos, mientras que los bonos largos registrarían subas proporcionalmente mayores.

En el segmento accionario, las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos mediante ADRs mostraron subas de hasta casi 50%, con fuertes repuntes en entidades financieras y empresas energéticas y de servicios públicos. En la Bolsa local, el S&P Merval anotó la mayor suba en tres décadas, con alzas superiores al 20% en su medición en pesos y una variación aún mayor en su versión en dólares. Sectores como transporte de energía y gas, así como bancos, lideraron el movimiento al alza.

El dólar financiero se ajustó a la baja: el contado con liquidación registró una caída significativa, reflejo de una mayor demanda de activos locales en moneda extranjera y de expectativas de reducción de la prima por riesgo. Operadores del mercado interpretaron que la combinación de un resultado electoral concluyente y señales de apertura al diálogo del presidente contribuyó a reducir la incertidumbre inmediata.

Empresas de servicios financieros internacionales también emitieron recomendaciones que reforzaron el optimismo entre inversores. Informes de entidades como Morgan Stanley y J.P. Morgan incluyeron llamadas de compra sobre activos locales, destacando especialmente al sector bancario por su potencial de revalorización en un contexto de estabilización macroeconómica.

Desde el plano local, analistas advirtieron que el entusiasmo en pisos de mercado responde tanto a la expectativa de reformas estructurales que puedan mejorar parámetros fiscales y regulatorios como a un efecto de arrepentimiento o reapertura de posiciones a corto plazo. No obstante, subrayaron la importancia de que las medidas anunciadas sean sostenibles y transiten por acuerdos políticos amplios para consolidar una baja duradera del riesgo y una recuperación sostenida de las valuaciones.

En síntesis, la jornada posterior al ballotaje mostró un alivio instantáneo en los precios de activos argentinos y pronósticos favorables de corto plazo entre participantes del mercado. Sin embargo, los analistas mantienen cautela: la persistencia de las mejoras dependerá de la concreción de reformas, del grado de consenso político logrado y de la evolución macroeconómica en los meses venideros.