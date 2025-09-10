Agosto: la canasta básica se desaceleró al 1%
Según los datos publicados por el INDEC, una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre, cifra que refleja el costo de la canasta básica total en el período informado y permite dimensionar la situación socioeconómica del país.
En un contexto de desaceleración de precios que empieza a insinuar cierta tregua, la Canasta Básica Total —indicadora de la línea de pobreza— se situó en 1.160.780 pesos para una familia tipo, mientras que la Canasta Básica Alimentaria —umbral de la indigencia— alcanzó 520.529 pesos; ambos registros se inscriben en un mes en el que el costo de las canastas mostró un aumento mínimo, de apenas 1% en agosto, reflejo de la moderación en los incrementos de los alimentos.