Agosto: la canasta básica se desaceleró al 1%

En un contexto de desaceleración de precios que empieza a insinuar cierta tregua, la Canasta Básica Total —indicadora de la línea de pobreza— se situó en 1.160.780 pesos para una familia tipo, mientras que la Canasta Básica Alimentaria —umbral de la indigencia— alcanzó 520.529 pesos; ambos registros se inscriben en un mes en el que el costo de las canastas mostró un aumento mínimo, de apenas 1% en agosto, reflejo de la moderación en los incrementos de los alimentos.