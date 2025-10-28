Amazon despedirá a 30.000 empleados de sus oficinas en distintos países

Amazon comenzará este martes con el proceso de despido de 30.000 empleados de sus oficinas de todo el mundo, según informaron medios estadounidenses, concretando la voluntad expresada por su director ejecutivo, Andy Jassy, de reducir costos en plena carrera de inversiones en inteligencia artificial.

La reducción representará cerca del 10% de los aproximadamente 350.000 empleados de las oficinas del gigante estadounidense de comercio en línea.

Pero según medios locales no afectará el trabajo en sus centros de distribución, que representan la mayoría de los más de 1,5 millones de empleados de Amazon.

Los despidos afectarán funciones de soporte o estratégicas, como recursos humanos, publicidad, altos ejecutivos, entre otros.

Amazon, con sede en Seatle, no respondió las consultas de la prensa internacional sobre el recorte laboral iniciado recientemente.