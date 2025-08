Ante la subida del dólar, ¿se vienen aumentos en los productos de panadería?

Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos, señaló que la situación actual del sector es bastante complicada y anticipó que podría haber un nuevo aumento en el precio de todos los productos de panadería.

Al ser consultado por los efectos de la suba del dólar contó que "el viernes nos llamaron desde varios molinos diciendo que había venta de harina suspendida, seguramente y como es habitual vamos a tener aumento de harina, dicen que será entre 500 y 2000 pesos más por bolsa". "Pero no es lo único que aumenta, muy factiblemente tengamos una suba de grasa, margarina, la luz ya ha aumentado, el combustible sigue aumentando", agregó.

Argumentó que con estas subas no se puede hablar de una inflación de 1,6 cuando realmente es otra. "A la gente hoy no le alcanza", lamentó y comentó que "nosotros somos responsables, hay que esperar a que lleguen las facturas nuevas para ver los aumentos". "No especulamos con los clientes, aguardaremos unos días más y veremos si se puede continuar o si hay que analizar un nuevo aumento de los productos de panadería", mencionó.

"Después del miércoles seguramente tengamos una confirmación. El balance es bastante negativo, se nota mucho la escasez de pesos en la calle", indicó.

Informó que en el sector hay mucha incertidumbre con lo que puede llegar a pasar a fin de año. "Cerraron 1.112 panaderías en el país, en Tucumán cerraron unas 110 panaderías", dijo.