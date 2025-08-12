Argentina se vuelve más asequible para los uruguayos: ¿por qué la brecha de precios alcanza su punto más alto?

En el contexto del intercambio económico entre Uruguay y Argentina, se ha registrado un incremento significativo en la brecha de precios, alcanzando un 26,4 % en julio de 2025. Este dato, proveniente del Informe de Precios Fronterizos (IPF) elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, Campus Salto, indica que la canasta de bienes seleccionados fue notablemente más costosa en Salto en comparación con Concordia, Entre Ríos.

Este aumento se presenta tras haber tocado en mayo su tercer menor registro histórico y contrasta con la brecha del 14,24 % observada en el informe anterior correspondiente a abril-mayo. El registro actual no solo refleja un regreso a los niveles de precios vistos a principios de año, sino que también representa la mayor diferencia en lo que va del 2025, evidenciando así la variabilidad en el costo de vida y su impacto en los hogares de ambas regiones.