Desde el lunes
Aumentará el precio del kilo de pan en Tucumán
Desde el Centro de Industriales Panaderos emitieron un comunicado detallando los nuevos valores que regirán.
Desde el próximo lunes 6 de octubre habrá un incremento en el precio del kilo de pan en Tucumán, de acuerdo a lo informado por el Centro de Industriales Panaderos.
El nuevo valor será entre $3.150 y $3.200, esto significa un aumento del 5%.
Las especialidades también tendrán una actualización y aumentarán un 7%. Incluye al pan de viena, hamburguesa, lactal, prepizzas, tortas, tartas, alfajores, masas y cafetería).
El motivo del aumento, de acuerdo a lo expresado por los industriales, está vinculado con la inestabilidad económica y la fluctuación del dólar. Además, señalaron que también hay un incremento en los precios del gas, la energía eléctrica, materia prima e insumos.