Aumentará el precio del kilo de pan en Tucumán

Desde el próximo lunes 6 de octubre habrá un incremento en el precio del kilo de pan en Tucumán, de acuerdo a lo informado por el Centro de Industriales Panaderos.

El nuevo valor será entre $3.150 y $3.200, esto significa un aumento del 5%.

Las especialidades también tendrán una actualización y aumentarán un 7%. Incluye al pan de viena, hamburguesa, lactal, prepizzas, tortas, tartas, alfajores, masas y cafetería).

El motivo del aumento, de acuerdo a lo expresado por los industriales, está vinculado con la inestabilidad económica y la fluctuación del dólar. Además, señalaron que también hay un incremento en los precios del gas, la energía eléctrica, materia prima e insumos.