Aumentó 0,8% el empleo en Tucumán, incluso en tiempos difíciles

Mientras en la mayoría de las provincias del país cayó el empleo privado registrado, Tucumán volvió a destacarse entre las que más crecen.

Según los datos oficiales del SIPA (Situación y Evolución del Trabajo Registrado), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 el empleo formal en el sector privado aumentó un 0,8% en Tucumán, ubicándonos entre las cuatro únicas provincias del país con crecimiento junto a Neuquén, Mendoza y Río Negro.

"Este resultado demuestra que en Tucumán hay un Gobierno que cuida la producción, acompaña a los empresarios y defiende cada puesto de trabajo", resaltaron desde el Poder Ejecutivo.

"Vamos a seguir impulsando políticas para que más tucumanos y tucumanas tengan oportunidades laborales y para que nuestras empresas sigan creciendo", concluyeron.