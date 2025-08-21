Aumento de ventas en supermercados, mientras caen los centros de compras y los mayoristas

En junio de 2025, los indicadores de ventas en los supermercados muestran comportamientos contrapuestos según la referencia utilizada y el tratamiento de la serie. Al considerar el índice de ventas totales a precios constantes, se observan dos descripciones distintas en el material proporcionado: una primera refiere un incremento interanual de 0,8% para junio y un acumulado enero-junio con crecimiento de 4,0% frente a igual período de 2024; la serie desestacionalizada registra en ese mes un aumento de 0,2% respecto de mayo, mientras que la serie tendencia-ciclo presenta una leve caída mensual de 0,2%.

Paralelamente, en los autoservicios mayoristas se muestra que el índice para junio de 2025 consigna una disminución interanual de 8,4% y un acumulado enero-junio que cae 6,5% respecto al mismo lapso de 2024; en esa versión, la desestacionalizada muestra una caída mensual de 1,8% y la serie tendencia-ciclo una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior.

Además, las ventas en centros de compras, a precios corrientes en junio de 2025, sumaron 592.710,3 millones de pesos, lo que implica un aumento nominal interanual del 27,8%. En términos reales, con ajuste por precios, las ventas totales a precios constantes alcanzaron 7.270,5 millones de pesos en junio y se registró una caída interanual del 4,5%.