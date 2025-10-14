Aumentó el plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros con bajo riesgo. Su principal ventaja es la previsibilidad: desde el momento de la inversión se conoce cuánto se obtendrá al finalizar el período.

En los últimos días, varias entidades financieras ajustaron sus tasas de interés, al aumentar la rentabilidad de este producto. La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubicó en 39%, apenas por encima del 37,5% registrado a inicios de la semana pasada. Además, con la baja en la cotización del dólar oficial, el rendimiento real del plazo fijo crece aún más.

Cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 durante 30 días

Si se colocan $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días con una TNA del 39%, la ganancia estimada es de $32.054.79. Al finalizar el período, el total acreditado en la cuenta sería de $1.032.054,79, al sumar capital e intereses.

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 39 %

Banco Santander Argentina S.A.: 35 %

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 43 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 37 %

Banco BBVA Argentina S.A.: 39 %

Banco Macro S.A.: 44 %

Banco GGAL S.A.: no informado

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39 %

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 41,45 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35 %

Banco BICA S.A.: 52 %

Banco CMF S.A.: 52,5 %

Banco Comafi S.A.: 40,5 %

Banco de Corrientes S.A.: 44,5 %

Banco de Formosa S.A.: 30 %

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 46,5 %

Banco del Chubut S.A.: 39 %

Banco del Sol S.A.: 44 %

Banco Dino S.A.: 38 %

Banco Hipotecario S.A.: 43 % / 46 %

Banco Julio S.A.: 37 %

Banco Mariva S.A.: 48 %

Banco Masventas S.A.: 30 %

Banco Meridian S.A.: 48 % / 49 %

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 39 % / 37 %

Banco VOII S.A.: 53 %

Bibank S.A.: 40 %

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 48 %

Reba Compañía Financiera S.A.: 48 %

Cómo abrir un plazo fijo a 30 días paso a paso