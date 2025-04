En una reciente entrevista con “Los Primeros”, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, abordó la compleja situación económica que enfrenta la provincia. En sus declaraciones, expresó su preocupación por la falta de reactivación en el consumo interno, un aspecto que, según él, es fundamental para la recuperación económica de la región.

El mandatario reconoció que, a nivel macroeconómico, se han logrado ciertos avances, mencionando específicamente la reducción de la inflación en comparación con administraciones anteriores. "Hemos observado que la inflación ha disminuido, aunque en el último mes ha vuelto a registrar un incremento, es innegable que, al comparar con períodos anteriores, se ha logrado una reducción significativa", afirmó.

Sin embargo, Jaldo enfatizó que estos logros no han tenido un impacto palpable en la vida cotidiana de los trabajadores. "Este es un tema que nos tiene muy preocupados porque no percibimos una recuperación en el consumo", subrayó.

El gobernador también hizo hincapié en otros indicadores económicos que consideran positivos, como el déficit cero, el superávit fiscal y la disminución del riesgo país. No obstante, reiteró que estos cambios en las variables macroeconómicas aún no se han trasladado a la población. "Todo este reacomodamiento de las variables macroeconómicas, que les falta mucho, no ha llegado a la gente. No ha llegado al bolsillo del trabajador que no ha recuperado su poder adquisitivo", sostuvo.

Jaldo explicó que esta situación afecta directamente el consumo de los tucumanos, lo que a su vez impacta en la capacidad de muchas familias para llegar a fin de mes. En cuanto a las finanzas provinciales, el gobernador detalló que Tucumán depende en gran medida del consumo interno y de la recaudación del IVA, el impuesto coparticipable más importante del país. "Tucumán no tiene regalías, no tiene minería, no cuenta con litio, cobre, oro ni petróleo. Vivimos únicamente de lo que se produce en nuestra provincia", afirmó, dejando claro que la economía provincial está íntimamente ligada a la actividad económica interna.

Finalmente, Jaldo alertó sobre las consecuencias que la caída en el consumo puede acarrear para la recaudación del IVA y, por ende, para los fondos de coparticipación que reciben las provincias. "La coparticipación en las provincias está bajando. Algunos la compensan con regalías, pero Tucumán no tiene esa posibilidad", concluyó, reafirmando la necesidad de un cambio en la dinámica económica que permita mejorar la situación financiera de la provincia y del bienestar de sus habitantes.