El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó la necesidad de adaptarse a la fluctuación del dólar, una afirmación que ha resonado en diversas instancias y que ha sido replicada por varios CEO de la industria automotriz en los últimos meses. Este contexto se ha visto reflejado en los precios de los autos 0 km, que en un lapso de treinta días, desde principios de julio hasta la primera semana de agosto, experimentaron variaciones significativas. 

Las terminales automotrices, ante la alza del dólar oficial, incrementaron los precios de manera más frecuente de lo habitual; sin embargo, al observar el panorama en dólares, se evidencia que, en muchos casos, los vehículos resultan más económicos en comparación con los precios de principios de julio. 

Este escenario ha llevado a que los modelos más accesibles de cada marca experimenten ajustes de precios tanto al alza como a la baja en el transcurso de un mismo mes, con situaciones particulares donde un auto ha regresado a su precio original de julio y otro ha disminuido notablemente en pesos como parte de una estrategia comercial.

ModeloPrecio en Pesos (Julio)Precio en USD (Inicio Julio)Precio en USD (Fin Julio)Aumento en Pesos (%)Precio Actual en PesosPrecio Actual en USD
Renault Kwid$19.990.000USD 15.600USD 14.5005%$20.990.000USD 15.600
Fiat Mobi$21.407.000USD 16.700USD 15.5005,5%$22.417.560USD 16.600
Hyundai HB20$23.900.900USD 18.700USD 17.3002,9%$24.600.000USD 18.300
ModeloPrecio en Julio (Pesos)Precio en Julio (USD)Precio en Agosto (Pesos)Precio en Agosto (USD)
Chevrolet Onix$26.922.900USD 21.000$25.560.900USD 19.000
Fiat Argo$24.784.000USD 19.300$25.796.650USD 19.200
Fiat CronosNo especificadoUSD 19.400No especificadoUSD 19.300
ModeloPrecio Inicial (USD)Precio Final (USD)Variación
Peugeot 20819.80019.700-100
Citroën C319.40019.200-200
Toyota Yaris20.20019.900-300
Volkswagen Polo23.30023.000-300