Autos 0 km: La caída de precios en dólares y su efecto en la industria automotriz
La reciente fluctuación en las bandas del dólar ha provocado variaciones en los precios en pesos, observándose que, en muchos casos, dichos incrementos fueron inferiores a la devaluación, y que diversos modelos de productos más accesibles presentan precios en moneda extranjera que son más bajos que los registrados a principios de julio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó la necesidad de adaptarse a la fluctuación del dólar, una afirmación que ha resonado en diversas instancias y que ha sido replicada por varios CEO de la industria automotriz en los últimos meses. Este contexto se ha visto reflejado en los precios de los autos 0 km, que en un lapso de treinta días, desde principios de julio hasta la primera semana de agosto, experimentaron variaciones significativas.
Las terminales automotrices, ante la alza del dólar oficial, incrementaron los precios de manera más frecuente de lo habitual; sin embargo, al observar el panorama en dólares, se evidencia que, en muchos casos, los vehículos resultan más económicos en comparación con los precios de principios de julio.
Este escenario ha llevado a que los modelos más accesibles de cada marca experimenten ajustes de precios tanto al alza como a la baja en el transcurso de un mismo mes, con situaciones particulares donde un auto ha regresado a su precio original de julio y otro ha disminuido notablemente en pesos como parte de una estrategia comercial.
|Modelo
|Precio en Pesos (Julio)
|Precio en USD (Inicio Julio)
|Precio en USD (Fin Julio)
|Aumento en Pesos (%)
|Precio Actual en Pesos
|Precio Actual en USD
|Renault Kwid
|$19.990.000
|USD 15.600
|USD 14.500
|5%
|$20.990.000
|USD 15.600
|Fiat Mobi
|$21.407.000
|USD 16.700
|USD 15.500
|5,5%
|$22.417.560
|USD 16.600
|Hyundai HB20
|$23.900.900
|USD 18.700
|USD 17.300
|2,9%
|$24.600.000
|USD 18.300
|Modelo
|Precio en Julio (Pesos)
|Precio en Julio (USD)
|Precio en Agosto (Pesos)
|Precio en Agosto (USD)
|Chevrolet Onix
|$26.922.900
|USD 21.000
|$25.560.900
|USD 19.000
|Fiat Argo
|$24.784.000
|USD 19.300
|$25.796.650
|USD 19.200
|Fiat Cronos
|No especificado
|USD 19.400
|No especificado
|USD 19.300
|Modelo
|Precio Inicial (USD)
|Precio Final (USD)
|Variación
|Peugeot 208
|19.800
|19.700
|-100
|Citroën C3
|19.400
|19.200
|-200
|Toyota Yaris
|20.200
|19.900
|-300
|Volkswagen Polo
|23.300
|23.000
|-300