El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó la necesidad de adaptarse a la fluctuación del dólar, una afirmación que ha resonado en diversas instancias y que ha sido replicada por varios CEO de la industria automotriz en los últimos meses. Este contexto se ha visto reflejado en los precios de los autos 0 km, que en un lapso de treinta días, desde principios de julio hasta la primera semana de agosto, experimentaron variaciones significativas.

Las terminales automotrices, ante la alza del dólar oficial, incrementaron los precios de manera más frecuente de lo habitual; sin embargo, al observar el panorama en dólares, se evidencia que, en muchos casos, los vehículos resultan más económicos en comparación con los precios de principios de julio.

Este escenario ha llevado a que los modelos más accesibles de cada marca experimenten ajustes de precios tanto al alza como a la baja en el transcurso de un mismo mes, con situaciones particulares donde un auto ha regresado a su precio original de julio y otro ha disminuido notablemente en pesos como parte de una estrategia comercial.

Modelo Precio en Pesos (Julio) Precio en USD (Inicio Julio) Precio en USD (Fin Julio) Aumento en Pesos (%) Precio Actual en Pesos Precio Actual en USD Renault Kwid $19.990.000 USD 15.600 USD 14.500 5% $20.990.000 USD 15.600 Fiat Mobi $21.407.000 USD 16.700 USD 15.500 5,5% $22.417.560 USD 16.600 Hyundai HB20 $23.900.900 USD 18.700 USD 17.300 2,9% $24.600.000 USD 18.300

Modelo Precio en Julio (Pesos) Precio en Julio (USD) Precio en Agosto (Pesos) Precio en Agosto (USD) Chevrolet Onix $26.922.900 USD 21.000 $25.560.900 USD 19.000 Fiat Argo $24.784.000 USD 19.300 $25.796.650 USD 19.200 Fiat Cronos No especificado USD 19.400 No especificado USD 19.300