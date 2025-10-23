En agosto de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes registró una disminución interanual del 8,4% respecto a agosto de 2024. El acumulado del período enero–agosto de 2025 mostró una caída del 6,7% frente al mismo período del año anterior, reflejando una contracción sostenida en el desempeño de las ventas al comparar los primeros ocho meses de ambos años.

Al considerar las series ajustadas, la serie desestacionalizada evidenció un aumento mensual del 1,0% respecto a julio de 2025, lo que sugiere una mejora puntual en la actividad comercial al eliminar efectos estacionales. En contraste, la serie tendencia–ciclo presentó una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior, indicando que la tendencia subyacente continúa mostrando una ligera desaceleración.

En términos monetarios corrientes, las ventas totales relevadas por la Encuesta de Autoservicios Mayoristas en agosto de 2025 sumaron 319.736,3 millones de pesos, lo que implica un incremento interanual del 14,6% respecto a agosto de 2024. Dentro de la composición por rubros, los grupos que exhibieron los mayores aumentos porcentuales interanuales en agosto de 2025 fueron: carnes (+41,2%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+27,5%), bebidas (+23,1%) y panadería (+21,1%). Estos incrementos aportaron de manera relevante al crecimiento nominal observado en el mes, aunque no alcanzaron a compensar la caída expresada en términos reales.

En síntesis, los datos muestran una disparidad entre la evolución en valores corrientes —donde predominan aumentos en varios rubros— y la senda en términos reales, marcada por una contracción interanual acumulada y una tendencia subyacente levemente negativa. La mejora puntual registrada por la serie desestacionalizada sugiere fluctuaciones mensuales que requieren seguimiento para establecer si constituyen un punto de inflexión o variaciones coyunturales.