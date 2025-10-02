En medio de las últimas turbulencias financieras y a raíz del tuit publicado este jueves por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, partirá mañana viernes hacia Washington junto a su equipo.

La misión que negociará un posible swap por 20.000 millones de dólares incluye al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al viceministro José Luis Daza; y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El encuentro fue anticipado por Scott Bessent, quien informó que mantendría una reunión directa con Caputo y sus colaboradores para analizar opciones de ayuda financiera.

Más temprano, Bessent había señalado en una entrevista televisiva que el apoyo tendría límites: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”, afirmó. La comitiva argentina buscará en Washington alternativas de financiamiento y cooperación que contribuyan a dar mayor estabilidad al esquema financiero local.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía, las gestiones comenzarán con la llegada de Caputo y su equipo y se espera que las conversaciones permitan obtener definiciones que fortalezcan el respaldo internacional a la gestión económica vigente.