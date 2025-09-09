Buenos Aires: Axel Kicillof dispuso que las billeteras virtuales pasen a retener Ingresos Brutos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó la nueva medida tras el rotundo triunfo de Fuerza Patria.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que, desde el 1° de octubre de 2025, las billeteras virtuales y otros proveedores de cuentas de pago actúen como agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida, formalizada por ARBA mediante la Resolución Normativa 25/2025, incorpora a estos prestadores al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), con el propósito de igualar su tratamiento al de las entidades bancarias tradicionales.
La retención aplicable variará entre 0,1% y 5% según la actividad económica y la categoría del contribuyente en el padrón de ARBA, alcanzando tanto a responsables locales como a sujetos bajo el régimen de Convenio Multilateral. La obligación operará sobre los montos acreditados en las cuentas de pago, en pesos, en moneda extranjera —con excepción de dólares estadounidenses— y en otros instrumentos de valor equiparable, salvo las exclusiones previstas.
Quedan exceptuadas de la retención determinadas acreditaciones, entre ellas jubilaciones y pensiones, pagos vinculados a remuneraciones, operaciones de exportación, intereses de plazos fijos, rescates de fondos comunes de inversión, devoluciones de impuestos y planes sociales. Los proveedores deberán presentar declaraciones juradas periódicas que consignen las recaudaciones efectuadas y ingresar los montos retenidos en moneda nacional, aun cuando hubieran sido acreditados en divisas.