CABA registró 2,2% de inflación en septiembre

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2%, según el índice de precios porteño. El dato representa una aceleración respecto a agosto, cuando la variación mensual había sido del 1,6%.

Con este resultado, el IPC de CABA registra un incremento acumulado del 22,7% en los primeros nueve meses de 2025. En términos interanuales, la suba se sitúa en torno al 35%.

La dinámica de precios en septiembre estuvo impulsada por alzas en varios sectores: transporte; recreación y cultura; cuidado personal; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Estos rubros explicaron gran parte de la aceleración mensual observada en la capital.

En el plano nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025 el martes 14 de octubre, información que permitirá comparar la evolución de precios a nivel país con la registrada en la ciudad.