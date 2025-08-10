Caída de ventas en comercios minoristas: julio marca el cuarto mes en retroceso

En el mes de julio, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina experimentaron una disminución del 2% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este descenso se acentúa al comparar con el mes de junio, donde se registró una caída del 5,7%, lo que sugiere una tendencia negativa que se ha mantenido durante cuatro meses consecutivos.

No obstante, al observar el acumulado de los primeros siete meses de 2024, se aprecia una variación positiva del 7,6%, lo cual representa un indicio favorable que se ha sostenido desde el inicio del año. Este contraste en los datos puede generar diversas interpretaciones sobre el comportamiento del consumo en el país y la capacidad de las pymes para adaptarse a un entorno económico cambiante.

En relación a la situación económica, un 57,9% de los comerciantes encuestados indicó que su situación se ha mantenido igual que en 2024, mientras que un 30% reportó un empeoramiento, una cifra que ha incrementado en 2,5 puntos porcentuales desde junio. Esto podría reflejar una percepción de estancamiento en la economía, que afecta de manera directa a las decisiones de compra y al comportamiento del consumidor.

De cara al futuro, un 49,2% de los encuestados se mostró optimista respecto a la posibilidad de que la situación de su negocio mejore. Sin embargo, también se observó un aumento en la proporción de aquellos que prevén un escenario más desfavorable, que ahora asciende al 10,1%. Estos datos sugieren una incertidumbre generalizada, que podría influir en las estrategias comerciales de las pymes para el próximo período. CAME destacó que varios factores han contribuido a limitar el consumo, entre ellos, el alto nivel de endeudamiento de los hogares, el acceso restringido al crédito y el incremento de los costos operativos.

Frente a esta realidad, muchos comercios han optado por implementar diversas estrategias para atraer a los consumidores, tales como promociones, cuotas sin interés, descuentos y, en algunos casos, ofrecer entregas a domicilio sin cargo. No obstante, las compras se han concentrado en productos de primera necesidad y de bajo valor, lo que denota una planificación meticulosa del gasto por parte de los consumidores. Además, en julio se observaron ciertos movimientos puntuales derivados del cobro del aguinaldo y del turismo asociado a las vacaciones de invierno.

Sin embargo, estos factores no lograron modificar la tendencia general de caída en las ventas. En resumen, el marco económico actual presenta desafíos significativos para las pymes, que deben navegar en un contexto de consumo moderado y expectativas encontradas.